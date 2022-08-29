Пилотажная группа «От винта!» дебютировала в уральском небе

В состав группы вошли шесть самолетов и 12 парашютистов. Фото: Ольга Демидова

27 августа 2022 года на аэродроме Логиново в Свердловской области тысячи зрители приехали посмотреть на авиашоу «От винта!».

Здесь в небе кружили на близком расстоянии друг от друга несколько самолетов. Это был успешный дебют новой свердловской пилотажной группы «От винта!». В состав группы вошли шесть самолетов и 12 парашютистов. Самолеты А-22 и Eurostar, Zlin-142 и Як-52, Ан-2 и Cessna, один из них – с логотипом «Комсомольской правды», выполняли фигуры высшего пилотажа.

Тысячи зрители приехали посмотреть на авиашоу «От винта!». Фото: Ольга Демидова

Полетную тему дополнили и другие активности на аэродроме. Зрители увидели виртуозные трюки каскадеров на мотошоу и творчество музыкантов свердловской филармонии, а также с удовольствием делали селфи на фоне ярких самолетов.

Один из них – с логотипом «Комсомольской правды». Фото: Ольга Демидова

Новое шоу с виртуозами неба планируется 17 сентября. До встречи в Логиново!