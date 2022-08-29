В Екатеринбурге перекроют улицы Сулимова и Печерская

Сроки закрытия улицы Сулимова продлят до 21 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улицам Сулимова и Печерская. Об этом сообщает мэрия.

Дороги перекроют застройщики. Улицу Печерская перекроют на участке дома № 2 Печерской до сквера имени Константина Бабыкина. Ограничения будут действовать с 1 по 5 октября 2022 года. Там будут переустраивать сети водоотведения.

Сроки закрытия улицы Сулимова продлят до 21 сентября 2022 года. Движение ограничат от дома № 65 до улицы Учителей. На участке идут работы по реконструкции тепловой сети.

Застройщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, насколько перекроют улицы Антона Валека и Академика Губкина. По Антона Валека нельзя будет проехать до 7 августа 2023 года. На Академика Губкина движение будет перекрыто до 30 октября 2022 года.