В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки коронавирус диагностировали у 1219 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф на 29 августа. Из тех, кто заболел за указанный промежуток времени, 86 зараженных госпитализировали.

Отметим, что за сутки не было зафиксировано ни одной смерти среди заболевших коронавирусом. Кроме того, 599 человек за это время полностью справились с болезнью.

Напомним, что на 28 августа в регионе зарегистрировано еще 1 123 случаев заражения новой инфекцией. В Роспотребнадзоре ранее заметили ,что заболеваемость коронавирусом растет и рекомендовали вернуть в регион масочный режим.