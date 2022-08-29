Росавиация расширила список льготных рейсов из Екатеринбурга

Размер скидки устанавливает авиаперевозчик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация расширила список субсидируемых рейсов из Екатеринбурга. В него вошли еще 28 направлений.

Льготные билеты могут купить пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также такое право имеют инвалиды, их сопровождающие и многодетные семьи. Размер скидки устанавливает авиаперевозчик.

Улететь по льготному тарифу из Екатеринбурга можно в следующие города:

- Белгород с октября до 31 декабря (Red Wings)

- Барнаул до 31 декабря (Red Wings)

- Белоярский до 31 декабря (Red Wings)

- Воронеж с октября до 31 декабря (Red Wings)

- Владикавказ с 1 сентября до 31 декабря (Red Wings)

- Кемерово в сентябре и в декабре (Red Wings)

- Калуга до 31 декабря (РусЛайн)

- Махачкала до 31 декабря (Red Wings)

- Магнитогорск с 1 сентября до 31 декабря («Азимут»)

- Нижний Новгород до 31 декабря (Red Wings)

- Нягань до 31 декабря («ЮТэйр»)

- Надым до 31 декабря («Ямал»)

- Ноябрьск до 31 декабря («Ямал»)

- Нижневартовск до 31 декабря (РусЛайн)

- Новокузнецк до 31 декабря (Red Wings)

- Саранск до 31 декабря («ЮВТ Аэро»)

- Советский с 1 сентября до 31 декабря («ЮТэйр»)

- Салехард до 31 декабря («Ямал»)

- Саратов до 31 декабря (Red Wings)

- Оренбург с 1 сентября до 31 декабря (Red Wings)

- Омск до 31 декабря (Red Wings)

- Томск с октября до 31 декабря (Red Wings)

- Тамбов до 31 декабря (РусЛайн)

- Уфа с октября до 31 декабря (Red Wings)

- Ульяновск до 31 декабря (Red Wings)

- Ханты-Мансийск до 31 декабря («ЮТэйр»)

- Урай до 31 декабря («ЮТэйр»)

- Череповец с 1 сентября до 31 декабря («Авиапредприятие «Северсталь»)