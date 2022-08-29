Росавиация расширила список льготных рейсов из Екатеринбурга

Размер скидки устанавливает авиаперевозчик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Росавиация расширила список субсидируемых рейсов из Екатеринбурга. В него вошли еще 28 направлений.
Льготные билеты могут купить пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также такое право имеют инвалиды, их сопровождающие и многодетные семьи. Размер скидки устанавливает авиаперевозчик.
Улететь по льготному тарифу из Екатеринбурга можно в следующие города:
- Белгород с октября до 31 декабря (Red Wings)
- Барнаул до 31 декабря (Red Wings)
- Белоярский до 31 декабря (Red Wings)
- Воронеж с октября до 31 декабря (Red Wings)
- Владикавказ с 1 сентября до 31 декабря (Red Wings)
- Кемерово в сентябре и в декабре (Red Wings)
- Калуга до 31 декабря (РусЛайн)
- Махачкала до 31 декабря (Red Wings)
- Магнитогорск с 1 сентября до 31 декабря («Азимут»)
- Нижний Новгород до 31 декабря (Red Wings)
- Нягань до 31 декабря («ЮТэйр»)
- Надым до 31 декабря («Ямал»)
- Ноябрьск до 31 декабря («Ямал»)
- Нижневартовск до 31 декабря (РусЛайн)
- Новокузнецк до 31 декабря (Red Wings)
- Саранск до 31 декабря («ЮВТ Аэро»)
- Советский с 1 сентября до 31 декабря («ЮТэйр»)
- Салехард до 31 декабря («Ямал»)
- Саратов до 31 декабря (Red Wings)
- Оренбург с 1 сентября до 31 декабря (Red Wings)
- Омск до 31 декабря (Red Wings)
- Томск с октября до 31 декабря (Red Wings)
- Тамбов до 31 декабря (РусЛайн)
- Уфа с октября до 31 декабря (Red Wings)
- Ульяновск до 31 декабря (Red Wings)
- Ханты-Мансийск до 31 декабря («ЮТэйр»)
- Урай до 31 декабря («ЮТэйр»)
- Череповец с 1 сентября до 31 декабря («Авиапредприятие «Северсталь»)