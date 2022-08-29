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На здоровье29 августа 2022 8:48

Опасная болезнь преследует мужчин старше 50 лет

Одним из признаков недуга стали зябнущие конечности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сигареты не только опустошают кошелек, но и отбирают здоровье

Сигареты не только опустошают кошелек, но и отбирают здоровье

Фото: Иван МАКЕЕВ

Курящие мужчины старше 50 лет попадают в группу риска по атеросклерозу, одним из признаков которого являются зябнущие конечности. Об этом пишет информационное агентство NEWS.ru.

По словам невролога Рустема Гайфутдинова, малоподвижный образ жизни и физическая слабость у курильщиков могут привести к резким болям, которые связаны с критической ишемией мышц.

Из-за этой боли курящие мужчины вынуждены останавливаться каждые 50 метров. У человека плохо поступает кровь в сердечные мышцы, что приводит к стенокардии.

Заболевание может вызывать головокружение во время резких движений, а также потемнение в глазах.