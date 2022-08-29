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Общество29 августа 2022 8:33

Центробанк заподозрил кооператив в Екатеринбурге в создании финансовой пирамиды

Компания предлагала помощь в выгодной покупке жилья
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В список компаний с признаками финансовой пирамиды внесли ПКСП «Родной дом»

В список компаний с признаками финансовой пирамиды внесли ПКСП «Родной дом»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центробанк России внес в список компаний с признаками финансовой пирамиды ПКСП «Родной дом». У кооператива есть два офиса в Екатеринбурге.

Компания зарегистрирована в Москве. В столице Урала ее офисы располагаются улице Белинского, 56 и Чайковского 80/1. Кооператив предлагал помощь в выгодной покупке жилья.

Ранее, в сентябре 2021 года, стало известно, что признаки финансовой пирамиды выявили в деятельности ООО «Симбиоз Финанс», которая позиционирует себя как «финансовый клуб» и требует для вступления в него заплатить взнос. Компания работала в Екатеринбурге, Уфе, Москве, Абакане и других городах.