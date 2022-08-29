Генерал, обвиняемый в групповом изнасиловании школьницы, остался за решеткой до конца октября

Ему в очередной раз продлили арест. Фото администрации города Клинцы

Чкаловский суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей отставному генералу Рамилю Гилязову до 26 октября. Его обвиняют в изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы, а также в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

- Я все также не готов дать какие-то комментарии по делу. Как были неясные моменты даже для нас самих, так и осталось, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат бывшего военного Антон Усков.

Фигурантами дела также являются врач Иван Собачев и риелтор Оксана Гортинская. Они провели четыре месяца за решеткой, но позже были отпущены под запрет определенных действий. Ранее мы писали о том, что онколог покинул областной диспансер и нашел новое место работы.

- Гилязову продлили срок содержания под стражей до 26 октября. По Гортинской и Собачеву материалы не поступали, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

Напомним, что все обвиняемые были задержаны в съемной квартире в многоэтажке на улице Союзной.