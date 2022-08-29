Илья Варламов назвал задержание Ройзмана «травоядной историей»

Евгению Ройзману запретили совершать определенные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урбанист и блогер Илья Варламов прокомментировал решение суда в отношении Евгения Ройзмана. Экс-мэра Екатеринбурга задержали 24 августа ранним утром. Параллельно с этим прошли обыски в его квартире, в «Фонде Ройзмана», а также в «Музее Невьянской иконы», который тоже принадлежит ему. Уголовное дело было заведено по статье «Дискредитация вооруженных сил России».

- Многие думали, что Евгений Ройзман договорился, дописался. Но суд не удовлетворил требования следствия и не отправил его под домашний арест. В итоге, у Ройзмана запрет определенных действий: он не может пользоваться интернетом, посещать публичные мероприятия. Но он может выходить из дома и, как пишут, общаться с журналистами. Такая лайтовая и травоядная по нашим временам история, - заявляет Илья Варламов в новом выпуске шоу «Че происходит» на своем YouTube-канале.

Добавим, что Верх-Исетский районный суд выбрал меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману. Изначально ему грозило до трех лет лишения свободы, но по итоговому решению суда, бывшему мэру нельзя посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по делу, использовать средства связи, за исключением связи с адвокатом, и чрезвычайных звонков.

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