В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

Огонь повредил кровлю, перекрытие и домашнее имущество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вечером, 28 августа, сгорел частный дом на улице Тихий переулок. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

- В 20:10 поступило сообщение о пожаре. В тушении были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава. В 20:19 огонь локализован, в 20:24 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:42, - рассказал «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь повредил кровлю, перекрытие и домашнее имущество частного дома. Кроме того, сгорели надворные постройки.

Напомним, в Екатеринбурге на Сибирском тракте в ночь на 28 августа загорелся склад, в котором хранилась пиротехника. Спасатели получили сообщение о возгорании в 02:30 по местному времени. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.