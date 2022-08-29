Опрессовки в Югре подходят к концу

Отопительный сезон в Югре начнется в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу подходят летние опрессовки 2022 в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, например, в Советском районе трубы и батареи промывают водовоздушной смесью, чтобы очистить их от накипи и осевших отложений. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Всего в муниципальном образовании работают восемь управляющих компаний, отвечающие за коммунальное хозяйство и подачу ресурсов в более 300 домов. Сейчас подготовка к отопительному сезону в них завершена на 90%.

Промывка радиаторов проводится при помощи компрессора. При помощи гидроударов от внутренних стенок труб отбивается скопившийся налет за прошлый осенне-зимний сезон. Теплообменное оборудование промывают химическим составом.