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Общество29 августа 2022 7:43

Заброшенную больницу в Зеленой роще оценили в 300 млн рублей

Из них большая часть приходится на землю
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Пятиэтажное здание оценили в 61,5 миллиона рублей

Пятиэтажное здание оценили в 61,5 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заброшенную больницу в Зеленой роще в Екатеринбурге оценили в 330 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении о создании АО «Екатерининская больница». Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Пятиэтажное здание площадью 5,2 тысячи квадратных метров оценили в 61,5 миллиона рублей. Остальная сумма приходится на участок под заброшенное больницей.

Также в документе указано, что свердловские власти получат 25% плюс одну акцию в капитале акционерного общества. Остальные ценные бумаги будут принадлежать частному инвестору.

Ранее, в апреле, стало известно, что заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут Фонду святой Екатерины под онкоцентр. Инвесторы берут на себя обязательства облагородить прилегающую территорию и сделать хороший парк.