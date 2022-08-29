Заброшенную больницу в Зеленой роще оценили в 300 млн рублей

Пятиэтажное здание оценили в 61,5 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заброшенную больницу в Зеленой роще в Екатеринбурге оценили в 330 миллионов рублей. Об этом говорится в постановлении о создании АО «Екатерининская больница». Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

Пятиэтажное здание площадью 5,2 тысячи квадратных метров оценили в 61,5 миллиона рублей. Остальная сумма приходится на участок под заброшенное больницей.

Также в документе указано, что свердловские власти получат 25% плюс одну акцию в капитале акционерного общества. Остальные ценные бумаги будут принадлежать частному инвестору.

Ранее, в апреле, стало известно, что заброшенную больницу в Зеленой Роще отдадут Фонду святой Екатерины под онкоцентр. Инвесторы берут на себя обязательства облагородить прилегающую территорию и сделать хороший парк.