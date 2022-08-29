Подростки заранее договорились ограбить магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Ирбитский районный суд вынес приговор двум подросткам из села Байкалово 14 и 15 лет, напавшим с молотком на женщину - продавца. Все произошло 20 марта 2022 года.

- Подростки пришли к магазину, где один из них передал другому металлическую часть молотка, после чего, убедившись, что в магазине никого нет, вышел и сообщил об этом второму соучастнику, который согласно отведенной ему преступной роли, зашел в магазин и напал на женщину-продавца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подросток молотком, а также руками и ногами, нанес десяток ударов продавцу и, прихватив кассовый аппарат, сигареты и имущество женщины, убежал из магазина.

Эксперты позже установили, что женщине был причинен вред здоровью средней тяжести. Владельцу магазина и продавцу причинен ущерб на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Суд признал подсудимых виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору и назначил 14-летнему подростку 2 года 6 месяцев лишения свободы, а его 15-летнему соучастнику- 2 года 1 месяц. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Их взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, подростки должны будут выплатить пострадавшей женщине 500 тысяч рублей моральной компенсации.