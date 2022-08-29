Трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят в конце лета

Движение трамваев между городами запустят 31 августа 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа 2022 года будет официально запущена трамвайная ветка, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Движение откроет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По этой ветке запустят трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок», который доставили в Екатеринбург летом этого года.

Новому маршруту присвоили трехзначный номер, его протяженность составит 8,6 километра от конечной остановки «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге до «Трамвайного кольца» в центре Верхней Пышмы.