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Недвижимость29 августа 2022 7:22

Трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят в конце лета

Протяженность маршрута составит 8,6 километра
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Движение трамваев между городами запустят 31 августа 2022 года

Движение трамваев между городами запустят 31 августа 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 августа 2022 года будет официально запущена трамвайная ветка, которая соединит Екатеринбург и Верхнюю Пышму. Движение откроет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По этой ветке запустят трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок», который доставили в Екатеринбург летом этого года.

Новому маршруту присвоили трехзначный номер, его протяженность составит 8,6 километра от конечной остановки «Фрезеровщиков» в Екатеринбурге до «Трамвайного кольца» в центре Верхней Пышмы.