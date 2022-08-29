На Сортировке вспыхнул частный дом

В тушении пожара задействованы 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Сортировке утром, 29 августа, вспыхнул частный дом на Сазонова. Пламя охватило также надворные постройки. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составила 70 квадратных метров.

- В 11:17 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании. В тушении задействованы 2 единицы пожарной техники и 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас пожарные принимают все меры для скорейшей локализации пожара.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в поселке Баланаш Артемовского городского округа Свердловской области вечером, 28 августа пожар произошел в здании школы на улице Комсомольской. Огонь охватил спортивный инвентарь, находившийся в подсобном помещении.