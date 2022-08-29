В Свердловской области за выходные потушили 11 лесных пожаров

В выходные с пламенем боролись порядка 280 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные, 27 и 28 августа, потушили 11 лесных пожаров на площади 63 гектаров. Сейчас в регионе действуют восемь возгораний на 39 гектарах. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Из них локализовано шесть на общей площади 35 гектаров, - говорится в сообщении.

Пожары зарегистрированы под Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Первоуральском, а также в Алапаевском, Туринском, Сысертском и Шалинском лесничествах. Угрозы населенным пунктам нет. При этом причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

В выходные с пламенем боролись порядка 280 человек. Среди них сотрудники Уральской авиалесоохраны, МЧС и арендаторы. Кроме того, была задействована специальная техника. За лесами следят с помощью видеокамер системы «Лесохранитель», авиации и спутника. Помимо этого, работают наземные группы патрулирования.