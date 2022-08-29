На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле установят новые светофоры

Ремонтные работы завершат этой осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле постепенно подходит к концу. Сейчас ремонтные работы выполнены на 70%. На первом участке от Юности до Дзержинского уложены два слоя асфальта, на тротуарах уложили плитку. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Сейчас дорожные рабочие укладывают нижний слой асфальта на участке от Дзержинского до Зари. Ежедневно на объекте укладывают от 600 до 700 тонн асфальта.

В сентябре этого года на обновленном участке Ленинградского проспекта установят новые светофоры. Также в течение ближайших недель здесь оборудуют комфортные выезды из дворов.