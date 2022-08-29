Фото: telegram-канал «Карт-бланш»/Роман Рамазанов

На старом гастрономе на Уралмаше появилась ретрофутуристическая реклама. Плакаты нарисовал и повесил на окна и дверь здания на Стахановской, 1 художник Алексей Грабилин. Арт-объект появился в рамках фестиваля «Карт-бланш».

Картинки предлагают картофель для тебя и робота, березовый сок со стружкой и печатную лапшу из солнечной энергии. Из дверного проема при этом на прохожих смотрит робот по всей видимости, работающий продавцом. Он находится за прилавком магазина, на котором стоят советские весы.

Напомним, «Карт-бланш» - это нелегальный фестиваль уличного искусства. Он проходит ежегодно летом в Екатеринбурге начиная с 2018 года.