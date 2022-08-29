В Ноябрьске запустили строительство самой большой поликлиники в регионе

Объект запустят в работу в конце 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувшей неделе в Ноябрьске запустили масштабное строительство медицинского объекта. Старт дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом сообщает портал «Ямал 1».

В городе начали возводить самую большую в регионе поликлинику. В этот же день, 25 августа, глава региона заявил, что запущено строительство пяти крупных объектов – в Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале, Коротчаево и Тазовском районе. Каждый из этих объектов оснастят современным медицинском оборудованием.

Что касается поликлиники в Ноябрьске, здесь уже завершена подготовка строительной площадки. Здание оснастят теплым переходом с терапевтическим корпусом на уровне третьего этажа. Здесь будут современные лифты.

Объект, рассчитанный на 1400 посещений в день, сдадут в конце 2024 года.