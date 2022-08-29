Во время грозы будет подниматься сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда в Свердловскую область нагрянут грозы. Согласно их данным, непогода с дождями с сильным ветром ожидается в начале недели - с 29 по 31 августа. Публикуем прогноз погоды на ближайшие три дня.

Так, в понедельник, 29 августа, местами в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза, при которой порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит от +24 до +29 градусов.

Во вторник, 30 августа, также местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза с ветром до 14 метров в секунду. В ночное время столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется на севере региона до +20, в остальной части - до +25, +30 градусов.

В среду, 31 августа, ночью на севере области температура воздуха опуститься до +9 градусов, в остальном регионе столбики термометров покажут от +14 до +19. В дневное время на севере ожидается от +15 до +20 градусов, на юге от +21 до +26 градусов, на крайнем юге до +30 градусов. Ожидается кратковременный дождь, днем на севере сильный. В отдельных районах гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.