На Луганском проспекте в Нижнем Тагиле провалился асфальт

Место просадки дорожного полотна закрыли толстым железным листом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на Луганском проспекте в направлении моста через городской пруд провалился асфальт. Он просел на одной из полос в месте, где находится камера водовода диаметром 700 мм, подающая воду в Дзержинский район. Об этом сообщает ИА «Все новости».

Согласно проекту, камеру под проезжей частью должны демонтировать. Генподрядчик «АльмакорГруп» занимается прокладкой двух новых ниток для подачи воды на Вагонку диаметрами 800 и 1200 мм. Однако строительство еще не закончено.

- Там стоит действующий колодец «Водоканала-НТ», который идет под демонтаж. Пока его не демонтируют, потому что не сделано переключение водовода, его будут делать сейчас. Мы его не могли никак убрать, потому что он питает Вагонку, Северный, и мы закрыли его железным листом, - объяснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Он добавил, что это был временный вариант. Васильев отметил, что именно этот лист и дал просадку.

Представители «Водоканал-НТ» уже закрыли колодец толстым листом железа. По их словам, он не должен просесть. Как только новые нитки будут готовы к подключению, камеру демонтируют, а дорогу переасфальтируют. Все работы должны завершить к ноябрю 2022 года.