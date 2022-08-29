В запертой квартире в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

Экстренные службы вызвали соседи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В запертой квартире на улице Московской в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины. Об этом сообщается в telegram-канале «Вечерние ведомости». По данным издания, мужчина жил один.

Очевидцы считают, что екатеринбуржец умер около двух недель назад. Они вызвали экстренные службы, когда почувствовали специфический запах, исходящий из квартиры соседа.

Пока неизвестно носит ли смерть мужчины криминальный характер. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации ответ получен не был.

Напомним, в Академическом утром, 27 августа, под окнами дома на Краснолесья, 28 обнаружили труп мужчины. Очевидцы считают, что екатеринбуржец упал с высоты. В СК не комментируют смерть мужчины.