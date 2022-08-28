В Нижнем Тагиле скончался известный в городе игрок лиги КВН и ведущий

Фото: местное издание TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле скончался известный в городе игрок лиги КВН «Новая версия» и ведущий Никита Сумароков, ему было 30 лет. По предварительной версии, молодому человеку стало плохо, его жизнь оборвалась 26 августа.

Как рассказал изданию TagilCity.ru близкий друга фронт-мена команды «Северный квартал», Никита Сумароков находился с друзьями на улице, в какой-то момент он отлучился за гаражи и уже не вернулся. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Вскрытие пройдет 29 августа. До этого общались с ним каждый день, до смерти звонил мне за три часа. Я тогда был на работе, сказал, что не могу говорить, перезвоню. Это был последний звонок его в жизни, - рассказал его друг по имени Денис.

У погибшего остались мама и невеста. Свадьба была назначена на 23 сентября.