В Нижнем Тагиле в столкновении иномарки и «КАМАЗа» один человек погиб, еще двое серьезно пострадали

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в столкновении иномарки Hyundai Tucson и «КАМАЗа» один человек погиб, еще двое получили серьезные травмы. Авария произошла днем 28 августа на улице Краснознаменной, недалеко от жилого дома № 71. Автоинспекторы установили, что 46-летний мужчина за рулем легковушки выехал на встречную полосу.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» от полученных травм скончался на месте происшествия. 39-летняя пассажирка и девятилетний ребенок с многочисленными травмами доставлены в медицинские учреждения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что у погибший мужчина водил машину в течение 22 лет, в этом году его трижды привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За рулем большегруза находился 26-летний парень, его водительский стаж составляет шесть лет.

- Мужчина освидетельствован на состояние опьянения, в момент столкновения он был трезв, автоинспекторам предстоит выяснить точную причину случившегося, - добавили в ведомстве.