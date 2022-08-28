За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 10 раз

Спасателям остается справиться с шестью гектарами полыхающего леса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась примерно в десять раз, спасателям остается справиться с шестью гектарами полыхающего леса. Такие данные приводят пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Накануне специалисты рассказывали о шести лесных пожарах на 59 гектарах. Всего же, по данным на 28 августа 02.00, в России действовало 112 лесных пожаров на площади 108 050 гектаров.

Кстати, в середине августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил на заседании регионального правительства задачу – добиться сокращения площади лесных пожаров.

- Российское правительство усиливает работу по борьбе с лесными пожарами. Поставлена задача – добиться снижения площади возгораний в лесах как минимум в два раза относительно уровня 2021 года, - заявил глава региона.