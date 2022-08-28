В Свердловской области вновь зарегистрировали больше тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области стремительно растет число новых случаев заражений коронавирусом. На 28 августа, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано еще 1123 случая заболеваний новой инфекцией. Из них 20 свердловчан госпитализировали. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. В то же время из больниц выписали 729 выздоровевших.

Напомним, в Нижнем Тагиле инфекционную больницу перепрофилировали в госпиталь для пациентов с COVID-19. Как оказалось, за минувшую неделю число зараженных короанвирусом выросло в два раза. Ежедневно в медицинское учреждение поступает до 50 человек.

Кстати, школьников Свердловской области планируют отправить на дистанционное обучение из-за резко роста новых случаев COVID-19 в регионе. Пока неизвестно, коснутся ли эти меры студентов, и будут ли закрываться детские сады