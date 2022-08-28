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Общество28 августа 2022 11:40

В свердловском ФСИН заявили, что Евгений Ройзман не нарушал меру пресечения суда

Поводом для проверки стала пробежка политика за территорией города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В ведомстве отметили, что с Евгением Ройзманом проведена беседа, во время которой политик объяснил, где он находился

В ведомстве отметили, что с Евгением Ройзманом проведена беседа, во время которой политик объяснил, где он находился

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы свердловского ФСИН заявили, что Евгений Ройзман не нарушал меру пресечения суда по запрету на посещение публичных мест и мероприятий во время своей пробежки за территорией города.

- В связи с непоступлением на стационарный пульт мониторинга уголовно-исполнительной инспекции окончания событий, связанных с передвижением подучетного. Был осуществлен выход сотрудника филиала инспекции по месту жительства гражданина, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что с Евгением Ройзманом проведена беседа, во время которой политик объяснил, где он находился. Нарушений со стороны политика не было выявлено.