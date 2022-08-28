В свердловском ФСИН заявили, что Евгений Ройзман не нарушал меру пресечения суда

В ведомстве отметили, что с Евгением Ройзманом проведена беседа, во время которой политик объяснил, где он находился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы свердловского ФСИН заявили, что Евгений Ройзман не нарушал меру пресечения суда по запрету на посещение публичных мест и мероприятий во время своей пробежки за территорией города.

- В связи с непоступлением на стационарный пульт мониторинга уголовно-исполнительной инспекции окончания событий, связанных с передвижением подучетного. Был осуществлен выход сотрудника филиала инспекции по месту жительства гражданина, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что с Евгением Ройзманом проведена беседа, во время которой политик объяснил, где он находился. Нарушений со стороны политика не было выявлено.