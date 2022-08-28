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Спорт28 августа 2022 10:31

Губернатор Свердловской области ввел в игру мяч на матче между «Зенитом» и «Уралом»

Встреча проходит на домашнем поле «шмелей»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Встреча проходит на домашнем поле «шмелей»

Встреча проходит на домашнем поле «шмелей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в игру мяч во время футбольного матча между питерским «Зенитом» и местным «Уралом». Встреча проходит на домашнем поле «шмелей».

- Получил возможность вбросить мяч на матче «Урал» — «Зенит». Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только «Урал» — только победа, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Напомним, за шесть прошедших туров футболисты из Екатеринбурга смогли заработать только один балл: в активе клуба единственная ничья и пять поражений. При этом у «шмелей» сменился тренер: теперь командой рулит не Игорь Шалимов, а Виктор Гончаренко.