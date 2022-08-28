На Сибирском тракте в Екатеринбурге загорелся склад с пиротехникой

Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сибирском тракте в ночь на 28 августа загорелся склад, в котором хранилась пиротехника. Спасатели получили сообщение о возгорании в 02:30 по местному времени. Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

- Были повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на первом этаже административного здания. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 18 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные достаточно быстро справились с огнем: уже в 04:11 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ранее в Екатеринбурге на Уралмаше утром, 27 августа, произошло жуткое ДТП. Иномарка Ford Focus влетела в столб и загорелась. ДТП произошло возле авторынка «Белая башня» на Донбасской,1.