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Происшествия28 августа 2022 9:53

На Сибирском тракте в Екатеринбурге загорелся склад с пиротехникой

Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров

Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сибирском тракте в ночь на 28 августа загорелся склад, в котором хранилась пиротехника. Спасатели получили сообщение о возгорании в 02:30 по местному времени. Как оказалось, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

- Были повреждены внутренняя отделка и готовая продукция в складском помещении на первом этаже административного здания. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 18 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные достаточно быстро справились с огнем: уже в 04:11 была завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

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