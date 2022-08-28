СК заинтересовался нападением уральца на полицейских, в ходе которого ему прострелили ноги

Специалисты добавили, что в настоящее время выполняются необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета проведут проверку после нападения пьяного уральца на полицейских. Инцидент произошел в одном из садовых товариществ Сысерти ночью, 27 августа. Нетрезвый мужчина с топором бросался на соседей и подругу, из-за чего очевидцы обратились в дежурную часть.

- Заметив прибывших на место инцидента полицейских, нетрезвый правонарушитель убежал в лес. При попытке его задержания мужчина развернулся в сторону сотрудников полиции и, держа в руках два ножа, начал приближаться к ним, угрожая при этом физической расправой, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Специалисты добавили, что в настоящее время выполняются необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, с места происшествия изъяты ножи, идет опрос свидетелей.

- Кстати, на неоднократные требования прекратить противоправное поведение гражданин не реагировал. В связи с чем, один из сотрудников полиции произвёл предупредительный выстрел в воздух, а также в направлении нападавшего, причинив ему ранения обеих ног, - добавили в региональном СК.