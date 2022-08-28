В Асбесте будут судить 56-летнюю женщину, которая украла деньги с карты пенсионера

Пострадавший пропажу заметил не сразу, телефон был разряжен, и смс-оповещения не дошли вовремя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Асбесте будут судить 56-летнюю женщину, которая украла с карты 60-летнего местного жителя больше семи тысяч рублей. Как оказалось, в феврале мужчина торопился на работу и обронил «пластик» недалеко от автобусной остановки, этим и воспользовалась злоумышленница.

- Пострадавший пропажу заметил не сразу, телефон был разряжен, и смс-оповещения не дошли вовремя. На следующий день, зарядив устройство, мужчина обнаружил ряд сообщений о покупках, которые он не совершал. Незамедлительно пенсионер заблокировал карту и обратился в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро вычислили подозреваемую, ей оказалась местная жительница: она не стала отпираться и во всем призналась.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Окончательную точку в этой криминальной истории поставит суд, - добавили в полиции.