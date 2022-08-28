В Екатеринбурге пропал 32-летний молодой человек

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 32-летнего Павла Николаевича Мыльникова. Молодой человек вышел из дома 24 августа и перестал выходить на связь, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие, нуждается в медицинской помощи, - отметили добровольцы.

На момент исчезновения парень был одет белую футболку, белые шорты и бежевые сланцы.

Если вам известно, где может находиться Павел Мыльников, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или обратитесь по единому телефону вызова экстренных служб «112».