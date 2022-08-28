Ежедневно в медицинское учреждение поступает до 50 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Тагиле инфекционную больницу перепрофилировали в госпиталь для пациентов с COVID-19. Как оказалось, за минувшую неделю число зараженных короанвирусом выросло в два раза. Ежедневно в медицинское учреждение поступает до 50 человек.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, в настоящее время в стационаре находятся 130 больных, из которых шестеро в реанимации, а это больше половины коечного фонда.

Главврач медучреждения Марина Холманских утверждает, что коллективный иммунитет, полученный после пятой волны COVID-19, уже ослаб, также появились новые мутации вируса.

Ранее стало известно, что школьников Свердловской области планируют отправить на дистанционное обучение из-за резко роста новых случаев COVID-19 в регионе. Пока неизвестно, коснутся ли эти меры студентов, и будут ли закрываться детские сады.