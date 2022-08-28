В Первоуральске волонтеры сняли с дерева кота, который сбежал из дома несколько дней назад и потерялся

Оказывается, спасенного кота искали уже несколько дней. Фото: "Зооспас. Екатеринбург"

В Первоуральске волонтеры организации «Зооспас. Екатеринбург» сняли с высокой сосны домашнего кота, который сбежал из дома несколько дней назад и потерялся. Добровольцам позвонили местные жители, которые заметили, что животное не может спуститься с ветки на протяжении долгого времени.

- Высота очень приличная, кошка поблескивает глазами с самой вершины, но ствол толстый и подниматься можно без опасений до самого верха. В процессе подъема приходилось обламывать сухие ветви. Было опасение, что этот треск испугает и загонит кошку в совсем труднодоступные места, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

К счастью, усатый оказался ручным и спокойно позволил взять себя на руки. После этого спасатели задумались, куда передавать спасенного. Тут-то они и заметили красный ошейник с металлической капсулой, а внутри была записка с телефоном.

- Оказывается, котика ищут уже несколько дней. Потерялся он примерно в километре от места, где был найден. Вот каким спасительным оказался адресник на ошейнике! Хвостатого уже передали хозяевам, - добавил Евгений Зенков.