В Нижнем Тагиле Lada столкнулась с автобусом и отлетела в магазин

Фото: УГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле 27 августа Lada Priora столкнулась с автобусом 23 маршрута и отлетела в стену магазина. Полицейским водитель легковушки объяснил, что не заметил автобус, когда решил развернуться.

- Водитель автомобиля Lada Priora двигаясь по правой полосе улицы Садовая со стороны проспекта Строителей при осуществлении разворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, под управлением мужчины 1961 года рождения, движущимся слева в попутном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

От удара легковушка отлетела в стену магазина. Водителя Lada доставили в больницу с травмами головы. Женщина - пассажирка легковушки 35 лет получила ушиб плеча. От госпитализации она отказалась. В автобусе в момент ДТП никого кроме водителя не было.

Фото: УГИБДД Свердловской области

По данным ГИБДД, 40-летний водитель Lada ездит за рулем 17 лет. Ранее он два раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Инспекторы, осматривая легковушку после аварии, выяснили, что водитель ездил с разными шинами на одной оси, которые не соответствуют требования безопасности. На мужчину могут завести дело по статье 12.5.1 КоАП РФ.