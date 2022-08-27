Новые рестораны работают на месте бывших «Макдональдсов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открываются новые рестораны «Вкусно - и точка». Всего в городе, судя по карте на сайте сети, открыто 11 заведений. Все они работают на месте бывших «Макдональдсов».

В июне в Екатеринбурге заработали три ресторана сети «Вкусно и точка». Меню в целом повторяет то, что было в Макдоналдс. Но некоторых продуктов все-таки теперь нет.

Отметим что после ухода «Макнодальдс» из России, сеть их ресторанов приобрел бизнесмен Александр Говор. Ранее он управлял ресторанами в Сибири, работавшими по франшизе.

Ранее мы писали, что удивило екатеринбуржцев в ресторанах «Вкусно – и точка».