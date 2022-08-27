Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким Кирилла Стрежнева

Фото: архив Свердловского театра музкомедии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким главного режиссера Свердловского театра музкомедии Кирилла Стрежнева.

- Наш регион потерял невероятно талантливого, яркого, обаятельного человека, признанного мэтра сцены, который всегда отличался широтой художественных интересов, умением воплощать в жизнь самые смелые планы и начинания, в полной мере раскрывать индивидуальность актеров, - рассказал губернатор. - Память о Кирилле Савельевиче Стрежневе будет жить в наших сердцах и в каждом спектакле его авторства, идущем на сцене

Глава региона также отметил, что Кирилл Стрежнев внес большой вклад в развитие театрального искусства и благодаря ему театр музкомедии стал рекордсменом по числу завоеванных «Золотых масок», главной театральной премии страны.

Напомним, Кирилл Стрежнев скончался 27 августа после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.