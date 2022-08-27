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Общество27 августа 2022 12:36

В Березовском завершили поиски 34-летней женщины

Александра Рябухина пропала
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Женщину искали волонтеры и полицейские

Женщину искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском завершили поиски 34-летней Александры Рябухиной. Женщина пропала 25 августа. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найдена, жива. Спасибо всем за помощь в поисках, - сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, между Новой Лялей и поселком Лобва пропала 60-летняя Нина Кучумова. Как сообщает поисковой отряд «Феникс», о местонахождении женщины ничего неизвестно с 22 августа. У пропавшей на груди шрам от удара током и много родинок на шее. Свердловчанка нуждается в медицинской помощи.