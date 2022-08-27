Фото: читатель КП

Утро субботы, 27 августа в Екатеринбурге выдалось пасмурным и туманным. Читатель «КП-Екатеринбург» поделился фото, на котором туман скрыл верхушку «Высоцкого». Скорее всего, так будет весь день - синоптики обещают переменную облачность и небольшой дождь. Воздух при этом прогреется до +24, +26 градусов.

В воскресенье, 28 августа, согласно прогнозу, осадков в Екатеринбурге не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

Понедельник, 29 августа, также пройдет преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха снизится до +14, +16 градусов, в дневное поднимется до +27, +29 градусов.