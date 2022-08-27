В Екатеринбурге уже работает пять магазинов сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 27 августа открывается еще один магазин дешевых продуктов «Чижик». Торговая точка начнет работать на Совхозной,16

Это пятый магазин сети в нашем городе. Ранее открылись дискаунтеры на улице Волгоградская, 47, Серафимы Дерябиной, 24, Крестинского, 2 и Красных Командиров, 72.

Напомним, в магазинах «Чижик» есть зона «Надо успеть». В ней находятся товары со скидками. Их ассортимент меняется каждый четверг.

Точки принадлежат X5 Group, которая владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».