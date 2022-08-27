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Происшествия27 августа 2022 4:32

В Екатеринбурге машина врезалась в столб и сгорела

Три человека с травмами доставлены в больницу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На месте работают спасатели Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На месте работают спасатели Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Уралмаше утром, 27 августа, произошло жуткое ДТП. Ford Focus влетел в столб и загорелась. ДТП произошло возле авторынка «Белая башня» на Донбасской,1.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением при повороте и допустил наезд на столб в результате чего произошло возгорание автомобиля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В аварии пострадали три человека. С различными травмами их доставили в ГКБ №23. На месте работают спасатели МЧС.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Позже стало известно, что водитель и пассажиры иномарки были пьяны.

Напомним, 26 августа на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова автомобиль, объятый пламенем, пересек проезжую часть и выехал на тротуар. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было. В МЧС сообщили, что информации о пострадавших не поступало.