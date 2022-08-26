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Общество26 августа 2022 20:40

В парке Маяковского закроют аллею до середины сентября

На отремонтированном участке поставят скамейки
Анастасия БАШКИРЦЕВА
На отремонтированном участке поставят скамейки.

На отремонтированном участке поставят скамейки.

В парке Маяковского аллею от площади Мотоциклистов до выхода к ЖК «Маяковский» закроют до середины сентября. Как сообщают в ЦПКиО, участок будут ремонтировать около трёх недель.

- Скоро здесь появится новый асфальт, скамейки, урны, освещение, - рассказали в парке Маяковского.

Для пешеходов будет открыт проход от пожарных ворот до выхода на улице Щорса.

Ранее мы писали, что в парке Маяковского появится новая экологичная площадка для детей. Как сообщает ЦПКиО, специалисты проведут реконструкцию старой территории слева от центральной аллеи.