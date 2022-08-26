В Березовском полиция разыскивает 34-летнюю женщину

В день пропажи она была одета в серые джинсы. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Березовском ищут пропавшую Рябухину Александру Сергеевну. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 34-летней женщины ничего неизвестно с 25 августа.

В день пропажи она была одета в серые джинсы, бежевые кроссовки и черную футболку.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: карий

Цвет глаз: русый

Розыском пропавшей занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или инфогу поиска Надежде (Нафаня) 8-952-130-33-70.

Ранее мы писали, что в Свердловской области за июль 2022 года волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» найдено 90 пропавших уральцев. Всего поступило 129 заявок, из них 12 человек обнаружены мертвыми.