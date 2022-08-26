В Новоуральске пропал 70-летний дедушка с бородой

В день пропажи он был одет в черные брюки. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Новоуральске ищут пропавшего Спасского Юрия Александровича. Как сообщает поискового отряда «Лиза Алерт», о местонахождении 70-летнего пенсионера ничего неизвестно с 22 августа.

В день пропажи он был одет в черные брюки, сланцы, синий пиджак и темно-синюю футболку.

Особые приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: седой

Цвет глаз: голубой

Дедушка носит бороду.

Всем, кому-либо известно о местонахождении Спасского Юрия Александровича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Анастасии (Напка) 8-950-639-66-66.

Напомним, что в Свердловской области за июль 2022 года волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» найдено 90 пропавших уральцев. Всего поступило 129 заявок, из них 12 человек обнаружены мертвыми.