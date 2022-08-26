В Свердловской области в июле пропали 90 человек

12 людей обнаружены мертвыми. Фото: Надалинский Станислав

В Свердловской области за июль 2022 года волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» найдено 90 пропавших уральцев. Всего поступило 129 заявок, из них 12 человек обнаружены мертвыми.

- Погода нас до сих пор радует, люди продолжают гулять по лесу, купаться в водоемах, заниматься тихой охотой, в связи с этим количество пропадающих людей увеличивается, - рассказали волонтеры.

Поиски еще не найденных свердловчан продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, ведется поиск на местности.

Напомним, что в Екатеринбурге завершились поиски Минеевой Снежаны. Как сообщает отряд «Прорыв», 17-летняя девушка пропала 26 августа в районе Компрессорного. Помимо волонтеров, ее разыскивала полиция.