Свердловский областной суд отказался отпускать участника незаконного митинга в поддержку Ройзмана

Свердловский областной суд, изучив материалы дела, оставил постановление Верх-Исетского суда без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде рассмотрели жалобу адвоката Радика Ислаева. Мужчину из Ревды арестовали на 15 суток за неповиновение полиции во время участия в митинге в поддержку экс-мэра уральской столицы Евгения Ройзмана. Защитник пытался обжаловать нахождение своего клиента в спецприемнике.

- Ислаев Радик Климович признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде ареста. Свердловский областной суд, изучив материалы дела, заслушав довод жалобу защиты, оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений, - рассказали в пресс-службе суда.

Добавим, что самого Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС России. В четверг, 25 августа, ему избрали меру пресечения: политика отпустили домой, наложив запрет на определенные действия: ему нельзя пользоваться интернетом и посещать публичные мероприятия.