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Общество26 августа 2022 17:30

В Нижнем Тагиле отреставрировали "Дом Окуджавы"

С 29 августа в здание будут завозить мебель
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Открытие творческого центра запланировано на осень 2022 года. Фото: страница ВКонтакте Владислава Пинаева

Открытие творческого центра запланировано на осень 2022 года. Фото: страница ВКонтакте Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле завершается реставрация и ремонт культурного центра «Дом Окуджавы». По слова мэра города Владислава Пинаева, здание на улице Карла Маркса строители почти полностью перебрали по кирпичам.

- В 30-е годы ХХ столетия в этом доме жила семья Булата Окуджавы, а сейчас будет современный творческий центр, - написал глава Нижнего Тагила на своей странице ВКонтакте.

С 29 августа в историческое здание будут ввозить мебель. По книгам поэта воссоздадут его детскую комнату и кабинет отца. Открытие творческого центра запланировано на осень 2022 года.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.