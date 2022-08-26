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Общество26 августа 2022 16:58

В Екатеринбурге с улицы Пехотинцев увезли нелегальный киоск

Раньше в торговой точке продавали лаваш и лепешки
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Эвакуатор увез торговый павильончик, который раньше находится рядом с жилым домом № 8

Эвакуатор увез торговый павильончик, который раньше находится рядом с жилым домом № 8

Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге с улицы Пехотинцев увезли нелегальный киоск, в котором продавали лаваш и лепешки. Читатели «КП-Екатеринбург» обратили внимание, что эвакуатор увозит торговый павильончик, который раньше находится рядом с жилым домом № 8.

- Конкретно в этой точке лаваш всегда был дороже обычного, за него просили порядка 40 рублей, когда в районе можно найти и в два раза дешевле. Кстати, недавно на этой же улице сгорел киоск с шаурмой, скорее всего, это был поджог, - делятся очевидцы.

Ранее в Екатеринбурге киоск сдуло ветром вместе с продавцом. Конструкция упала возле ТЦ «Дирижабль» в 11:30 накануне, 10 мая. Об этом сообщал в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Инцидент попал на видео. Пострадала ли женщина-продавец, неизвестно.