Эвакуатор увез торговый павильончик, который раньше находится рядом с жилым домом № 8 Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Екатеринбурге с улицы Пехотинцев увезли нелегальный киоск, в котором продавали лаваш и лепешки. Читатели «КП-Екатеринбург» обратили внимание, что эвакуатор увозит торговый павильончик, который раньше находится рядом с жилым домом № 8.

- Конкретно в этой точке лаваш всегда был дороже обычного, за него просили порядка 40 рублей, когда в районе можно найти и в два раза дешевле. Кстати, недавно на этой же улице сгорел киоск с шаурмой, скорее всего, это был поджог, - делятся очевидцы.

Ранее в Екатеринбурге киоск сдуло ветром вместе с продавцом. Конструкция упала возле ТЦ «Дирижабль» в 11:30 накануне, 10 мая. Об этом сообщал в telegram-канале «Свет Екатеринбург». Инцидент попал на видео. Пострадала ли женщина-продавец, неизвестно.