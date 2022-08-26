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Происшествия26 августа 2022 16:42

В Екатеринбурге 20-летний молодой человек украл из квартиры золотые украшения

Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти неизвестного, который украл из ее квартиры на улице Мира золотые украшения. По данным УМВД города, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска ОП № 1 установили и задержали подозреваемого в нападении мужчину, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Злоумышленником оказался 20-летний ранее не судимый молодой человек, он пояснил, что украл украшения и продал их неизвестным. На него завели уголовное дело по статье «Кража», екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге мужчина украл коляску за вознаграждение. Теперь вместо обещанных денег ему грозит срок. На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.