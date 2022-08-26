В Екатеринбурге 20-летний молодой человек украл из квартиры золотые украшения

Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти неизвестного, который украл из ее квартиры на улице Мира золотые украшения. По данным УМВД города, сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска ОП № 1 установили и задержали подозреваемого в нападении мужчину, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Злоумышленником оказался 20-летний ранее не судимый молодой человек, он пояснил, что украл украшения и продал их неизвестным. На него завели уголовное дело по статье «Кража», екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге мужчина украл коляску за вознаграждение. Теперь вместо обещанных денег ему грозит срок. На екатеринбуржца завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.