В Екатеринбурге неизвестные выбросили на свалку документы членов партии «Единая Россия»

В пресс-службе партии рассказали, что написали заявление в полицию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге неизвестные выбросили на свалку документы, которые принадлежат членам партии «Единая Россия», в картонных коробках лежали числе копии паспортов, карточки, личные дела и даже протоколы заседаний. Необычную находку обнаружили жители Старой Сортировки на улице Билимбаевской.

- В коробке с бумагами оказались документы «Единой России»: членские карточки, личные дела, протоколы заседаний, сметы проведения праздников, взносы, что-то еще.... Личные дела – прямо с данными паспортов, телефоны, адреса, - рассказал информационному порталу E1.ru читатель.

В пресс-службе партии рассказали, что написали заявление в полицию, чтобы разобраться в ситуации. В правоохранительных органах зарегистрировали жалобу и начали проверку.

Ранее в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ кто-то выбросил на помойку несколько мешков с недоставленными посылками, предполагается, что это имущество раньше принадлежало «Почте России».