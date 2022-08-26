В Екатеринбурге завершены поиски 17-летней девушки

Снежана нашлась живой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски Минеевой Снежаны. Как сообщает отряд «Прорыв», 17-летняя девушка пропала 26 августа в районе Компрессорного. Помимо волонтеров, ее разыскивала полиция.

К счастью, Снежана нашлась живой. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте поискового отряда.

Ранее мы писали, что в Свердловской области завершились поиски двух школьников. 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» только за 2021 год в Свердловской области пропали 132 несовершеннолетних. Из них 118 ребят были найдены живыми, один ребенок не найден, погибших нет.